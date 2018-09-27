В страшном ДТП в Башкирии погибли таксистка и пассажир

Накануне, 26 сентября, примерно в 22.00 серьезное ДТП случилось на улице Ленина в Стерлитамаке. Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, на большой скорости лоб в лоб столкнулись такси (Lada Kalina) и Mazda.

По словам свидетелей, удар был настолько сильным, что водитель иномарки вылетел на встречную полосу на огромной скорости, а у его автомобиля. Оказался разворочен весь капот. Такси пострадало еще больше, у него даже снесло водительскую кабину.

Обломки обоих автомобилей разлетелись на несколько метров по дороге. А Mazda еще и загорелась. Ее приезжали тушить пожарные.

За рулем такси находилась женщина, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, как и ее пассажир.

По предварительным данным, водитель иномарки выжил, его спасла сработавшая подушка безопасности.

По факту смертельной аварии начата проверка. Обстоятельства происшедшего уточняются.