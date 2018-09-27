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В страшном ДТП в Башкирии погибли таксистка и пассажир
Сюжеты:
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В страшном ДТП в Башкирии погибли таксистка и пассажир

Сегодня, 10:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: БашДТП
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