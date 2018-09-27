Трое украинских солдат получили ранения при взрыве на учениях

В результате инцидента пострадали трое военнослужащих. Об этом 27 сентября пишет газета «Известия».

Учения украинских военных проходили в районе Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. После произошедшего генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с требованием проведения ревизии всех минометов «Молот».

По словам прокурора, необходимо проверить качество гарантийного обслуживания данного вида минометов. Виновные должны быть наказаны. В ближайшее время специалисты проведут все необходимые экспертизы, призванные выявить ответственность производителей за разрыв минометов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил использовать в армии минометы «Молот». Свое распоряжение глава государства отдал после взрыва шестого июля на тактических учениях в Ровенской области. Тогда жертвами разрыва миномета «Молот» стали четверо солдат. Еще девять военнослужащих получили ранения различной степени и тяжести.