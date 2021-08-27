В Уфе осудят посредника, передавшего взятку начальнику отдела полиции

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уфимца, которого обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, мужчина обратился к начальнику отдела МВД России по Иглинскому району, с которым он был знаком лично. Он попросил отменить уголовное дело о мошенничестве в отношении предпринимателя, который был другом обвиняемого. За помощь сотрудник полиции потребовал 1,5 млн рублей. Когда мужчина передавал деньги, его задержали, как и самого начальника.
Уфимец признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Начальник отдела полиции сейчас находится под стражей. Его дело также расследуют. В МВД сообщили, что его отстранили от работы. Мужчине грозит увольнение за нарушение, порочащее честь сотрудника органов внутренних дел.
Напомним, об аресте 42-летнего начальника отдела полиции стало известно 16 июля. Помимо взятки в 1,5 млн рублей от предпринимателя, он также получил от двух своих коллег 850 и 600 тысяч рублей за продвижение по службе. Причём сотрудник полиции даже не стал им помогать, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Ранее в центре коррупционного скандала оказался бывший прокурор в Учалинском районе. Он брал от предпринимателя взятки на протяжении двух лет, всего за этот период он получил от него 660 тысяч рублей. Ему дали восемь лет тюрьмы и штраф в 3,3 млн рублей.