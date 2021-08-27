В Уфе осудят посредника, передавшего взятку начальнику отдела полиции

Ранее в центре коррупционного скандала оказался бывший прокурор в Учалинском районе. Он брал от предпринимателя взятки на протяжении двух лет, всего за этот период он получил от него 660 тысяч рублей. Ему дали восемь лет тюрьмы и штраф в 3,3 млн рублей.