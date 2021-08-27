В Пермском крае рухнул бомбардировщик СУ-24

В Пермском крае рухнул бомбардировщик СУ-24
В Пермском крае рухнул бомбардировщик СУ-24
Вчера, 19:58ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Telegram
Пилоты успели катапультироваться.

Стало известно о крушении бомбардировщика СУ-24 на территории Пермского края, между деревнями Кривчана и Сепыч. Как сообщает ProPerm.ru, самолет держал путь из Улан-Удэ во Ржев на тренировочные полеты. Так, на борту не было каких-либо боеприпасов, а летчики успели катапультироваться без риска для жизни. Предварительная причина крушения — отказ техники.

Напомним, что для российской авиации август — сложный месяц. Так, 14 августа впервые за все время эксплуатации произошла катастрофа на самолете-амфибии Бе-200. Судно разбилось в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщается, что самолет был арендован у России и на борту находилось 8 членов экипажа, 6 из которых россияне. Никто не выжил. Уже 17 августа в Подмосковье потерпел крушение самолет Ил-112В, известно, что все члены экипажа погибли. Третья катастрофа произошла на следующий день, 18 августа, в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Известно, что самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Пилот погиб.

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