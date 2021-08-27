В Башкирии заблудившийся пенсионер поджег сено на поле, чтобы его нашли

В Башкирии заблудившийся пенсионер поджег сено на поле, чтобы его нашли
В Башкирии заблудившийся пенсионер поджег сено на поле, чтобы его нашли
Вчера, 17:26ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Mash Batash
Сообразительного сельчанина увезли в полицию.

Пожилой житель деревни Сулейманово решил прогуляться по окрестностям и заблудился. Но мужчина не растерялся и нашёл способ привлечь внимание прохожих, чтобы его нашли, пишет Mash Batash.

В тот день пенсионер отправился в другую деревню на мопеде, чтобы погулять. Однако у него плохая память в силу возраста, и дорогу обратно он найти не смог. Мужчина увидел три стога сена на поле, и ему в голову пришла, как ему казалось, хорошая идея, которая и спасёт его. Он облил сено горючим и зажёг его в надежде, что огонь заметят местные жители и помогут ему добраться до дома.

Рядом проходившие волонтёры действительно заметили пожар. Они оттащили сельчанина от огня и оперативно потушили пламя. Мужчину доставили в отделение полиции, где он рассказал, что с ним произошло.

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