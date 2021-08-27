В Башкирии заблудившийся пенсионер поджег сено на поле, чтобы его нашли

В тот день пенсионер отправился в другую деревню на мопеде, чтобы погулять. Однако у него плохая память в силу возраста, и дорогу обратно он найти не смог. Мужчина увидел три стога сена на поле, и ему в голову пришла, как ему казалось, хорошая идея, которая и спасёт его. Он облил сено горючим и зажёг его в надежде, что огонь заметят местные жители и помогут ему добраться до дома.