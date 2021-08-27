В Башкирии стая бездомных собак атаковала автомобиль прямо на проезжей части

В Башкирии стая бездомных собак атаковала автомобиль прямо на проезжей части
В Башкирии стая бездомных собак атаковала автомобиль прямо на проезжей части
Вчера, 10:40ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
Вчера, 26 августа, поздно вечером в центре Мелеуза стая бездомных собак набросилась на мимо проезжающий автомобиль. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент попал в кадр камер очевидца, который снял происходящее на видео из окна своей квартиры и опубликовал в соцсетях. На ролике видно, как по дороге едет машину, а за ним бегут и лают примерно восемь собак. Животные не давали проехать автомобилю, поэтому водитель сбавил скорость, чтобы их не задавать. Затем машина ускорилась и вырвалась из «лающего капкана».

По словам пользователей соцсетей, собаки лаяли до самого утра. Они предположили, что животные нападали так на каждую машину.

В начале лета поступало большое количество жалоб от жителей республики на бродячих собак. Так, в июле жительница Учалов обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой помочь решить проблему отлова собак. По её словам, бездомные животные передвигаются сворой по всему городу.

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