В Башкирии стая бездомных собак атаковала автомобиль прямо на проезжей части

Инцидент попал в кадр камер очевидца, который снял происходящее на видео из окна своей квартиры и опубликовал в соцсетях. На ролике видно, как по дороге едет машину, а за ним бегут и лают примерно восемь собак. Животные не давали проехать автомобилю, поэтому водитель сбавил скорость, чтобы их не задавать. Затем машина ускорилась и вырвалась из «лающего капкана».
По словам пользователей соцсетей, собаки лаяли до самого утра. Они предположили, что животные нападали так на каждую машину.
В начале лета поступало большое количество жалоб от жителей республики на бродячих собак. Так, в июле жительница Учалов обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой помочь решить проблему отлова собак. По её словам, бездомные животные передвигаются сворой по всему городу.