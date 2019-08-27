В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек

К счастью, усилиями спасателей стихию удалось потушить - у спасателей это заняло 44 минуты. Пожар возник в доме по ул. Интернациональная, 21 около 13.00 на 8 и 9 этажах. Пока неясно, из-за чего произошло возгорание - в этом еще предстоит разобраться.