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В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек
Сюжеты:
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В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек

Вчера, 16:27ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mchs.gov.ru
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