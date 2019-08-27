В Башкирии пойдет под суд тренер по бадминтону за приставания к юной спортсменке

Следком готов передать в суд уголовное дело в отношении 56-летнего бывшего тренера по бадминтону одной из школ Уфимского района, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении 10-летней девочки. Подробности опубликованы на сайте Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, мужчина в период с мая по сентябрь прошлого года не раз приставал к своей юной воспитаннице. Следствие нашло восемь эпизодов, совершенных в школе либо во врем выездов на соревнования. Есть видео, сделанные камерами наблюдения.

Поводом для начала следствия стали видеозаписи с соревнований, проходивших в Казани. Мужчину задержали и в ходе следствия нашли подтверждение похожим поступкам с его стороны, которые имели место во время выездов на соревнования в Самару и города Башкирии. Примечательно, что он до сих пор так и не признал свою вину. Однако следствие считает его вину доказанной.

Обвинительное заключение уже утверждено и скоро поступит в суд.