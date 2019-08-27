Пьяный 23-летний уфимец устроил стрельбу в центре города у бара «Контакт»

Подробности случившегося сообщили в пресс-службе МВД по республике. Инцидент произошел накануне — сотрудница заведения позвонила в отдел полиции № 9 по Кировскому району Уфы и сообщила, что у их бара (как удалось выяснить Медиакорсети из достоверных источников, речь идет о баре «Контакт» в центре города по ул. Ленина) некто произвел несколько выстрелов. Позже выяснится, что их было три - два в небо, один в асфальт.

Как удалось выяснить полицейским, стрелявшим оказался 23-летний уфимец, посетитель бара. Молодой человек употребил спиртное, а когда вышел на улицу, повздорил с компанией, которая находилась неподалеку. Завязался конфликт, парень достал травматический пистолет и устроил стрельбу. Как он мог проникнуть с пистолетом в бар, пока неясно. В ходе конфликта, к счастью, никто не пострадал.