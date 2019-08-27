Корабль ВМС Украины зашел на территорию учений российского флота
Вчера, 19:20ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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Украинский корабль-разведчик «Переяслав» зашел в акваторию, где проходили учения российского Черноморского флота.
Сведениями об этом поделился замначальника штаба ВМС страны по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, сообщает 27 августа газета «Известия».
При этом дату пересечения украинским кораблем акватории проведения российских учений он не уточнил. В то же время Рыженко рассказал, что действующие международные юридические нормы «Переяслав» своим маневром не нарушил. Он также подчеркнул, что судно сопровождали корабли российского флота.
Представитель ВМС Украины отметил, что «Переяслав» следовал из Грузии, с учений НАТО. Он добавил, что в этот момент российские корабли не проводили маневры.
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