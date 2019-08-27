Корабль ВМС Украины зашел на территорию учений российского флота

При этом дату пересечения украинским кораблем акватории проведения российских учений он не уточнил. В то же время Рыженко рассказал, что действующие международные юридические нормы «Переяслав» своим маневром не нарушил. Он также подчеркнул, что судно сопровождали корабли российского флота.