В Башкирии "девятка" разбилась вдребезги: двое погибли

В Баймакском районе днем на 104 километре автодороги Серменево-Баймак 38-летний житель Бурзянского района за рулём «ВАЗ-21099» ехал с сенокоса, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В результате ДТП водитель и его 38-летняя пассажирка из Абзелиловского района скончались на месте. Еще один 32-летний пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.