В Башкирии "девятка" разбилась вдребезги: двое погибли
27 августа 2018, 10:39ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще один человек получил тяжелые травмы.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Баймакском районе днем на 104 километре автодороги Серменево-Баймак 38-летний житель Бурзянского района за рулём «ВАЗ-21099» ехал с сенокоса, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В результате ДТП водитель и его 38-летняя пассажирка из Абзелиловского района скончались на месте. Еще один 32-летний пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей