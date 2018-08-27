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В Башкирии "девятка" разбилась вдребезги: двое погибли
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Башкирии "девятка" разбилась вдребезги: двое погибли

27 августа 2018, 10:39ПроисшествияРустэм Башкирцев
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