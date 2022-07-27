В Башкирии установили личность мужчины, погибшего при спасении ребенка

В Башкирии установили личность мужчины, погибшего при спасении ребенка
В Башкирии установили личность мужчины, погибшего при спасении ребенка
Вчера, 16:53ПроисшествияФото: pixabay.com
В карьере в Мелеузовском районе Башкирии 25 июля утонул 37-летний мужчина.

Он прыгнул в воду пытаясь спасти своего 4-летнего сына. Об этом информирует «КП-Уфа».

По версии следствия, погибший Сергей Г. из города Мелеуза вместе с друзьями распивал алкоголь в деревне Иштуганово. Компания собралась на берегу карьера.

В экстренные службы поступил звонок о том, что на карьере утонул ребенок. Когда спасатели прибыли на место, то там же они нашли еще и труп мужчины. Это был Сергей Г — отец утонувшего мальчика. У мужчины осталась маленькая дочь.

Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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