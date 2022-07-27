В Башкирии арестован виновник ДТП, в котором погибли шесть человек

«Сегодня следователь отдела МВД России по Благоварскому району обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения 27-летнему водителю микроавтобуса. Судом ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемый арестован до 25 сентября», — говорится в сообщении.
Водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления МВД по республике.
Как сообщал Mkset, страшное ДТП произошло утром в понедельник, 25 июля, на автодороге М-5. Микроавтобус «Форд Транзит», перевозивший 24 пассажиров из Языково в Уфу, врезался в двигавшийся на низкой скорости «КАМАЗ». В результате погибли шесть пассажиров микроавтобуса, еще 18 человек получили травмы.