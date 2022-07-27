В Башкирии арестован виновник ДТП, в котором погибли шесть человек

Как сообщал Mkset, страшное ДТП произошло утром в понедельник, 25 июля, на автодороге М-5. Микроавтобус «Форд Транзит», перевозивший 24 пассажиров из Языково в Уфу, врезался в двигавшийся на низкой скорости «КАМАЗ». В результате погибли шесть пассажиров микроавтобуса, еще 18 человек получили травмы.