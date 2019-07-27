В Уфе завершено расследование уголовного дела по заказному убийству

Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух уфимцев 49 и 29 лет, которые обвиняются в подстрекательстве и пособничестве в покушении на убийство по найму, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

20 октября 2017 года в подземном гараже одного из жилых домов по улице Мингажева в своем автомобиле был обнаружен 40-летний уфимец с огнестрельными ранениями. Мужчина остался жив, однако ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Исполнителем убийства оказался 43-летний мужчина, который признал вину в совершении преступления. В рамках заключенного досудебного соглашения обвиняемый сообщил, что совершил преступление по найму и указал соучастников убийства, которых впоследствии задержали и арестовали.

С мая по сентябрь 2017 года неизвестный попросил 49-летнего обвиняемого найти киллера для того, чтобы убить потерпевшего, в связи с его предпринимательской деятельностью. Для этих целей обвиняемый привлек 29-летнего мужчину, который нашел исполнителя. За исполнение заказа киллер потребовал 800 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей полагалось 29-летнему обвиняемому в качестве комиссии.

29-летний обвиняемый передал исполнителю готовящегося преступления 400 тысяч рублей в качестве аванса, получив обещанные ему 50 тысяч рублей из этой суммы.

Утром 20 октября 2017 года четыре раза выстрелил из самодельного оружия в голову потерпевшему, сидевшему в это время в своем автомобиле, после чего исполнитель скрылся с места преступления.