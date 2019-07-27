В Уфе мотоциклист на «Harley-Davidson» скончался при столкновении с маршруткой

26 июля на перекрестке Седова и Сельской Богородской маршрутка «Fiat» столкнулась с мотоциклом «Harley-Davidson», сообщили в группе «БашДТП» в социальной сети.

Сейчас полицейские устанавливают виновника аварии. Свидетели ДТП рассказывают, что автобус поворачивал налево в сторону «пьяной дороги», а мотоциклист ехал в сторону «Паруса», быстро ускорился и вырезался в автобус.