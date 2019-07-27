В Башкирии патологоанатом расстрелял супруга погибшей женщины
27 июля, 12:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врач три раза выстрелил в посетителя.
26 июля пьяный мужчина пришел в морг и потребовал отдать труп своей недавно умершей супруги, сообщают «Вести-Башкортостан».
Инцидент произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.
56-летний заведующий патологоанатомического отделения медицинского учреждения сразу после произошедшего обратился в полицию.
По предварительным данным, нетрезвый 50-летний местный житель пришел в отделение и устроил скандал. Он захотел забрать труп своей супруги, которая умерла на днях. Врачу пришлось применить травматический пистолет.
Патологоанатом выстрелил три раза. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей