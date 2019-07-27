Сегодня, 27 июля, на улице парковой в селе Кармаскалы в 7 утра «четырнадцатая» на большой скорости врезалась в столб, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель. Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на железобетонную электроопору.