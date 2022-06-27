В Уфе водитель элитной иномарки пытался въехать в толпу выпускников

На кадрах видеозаписи — мужчина за рулем белой BMW X5 заезжает на площадку перед сквером и начинает кружить на авто, пытаясь въехать в группу выпускников, расположившихся на одной из скамеек. Сообщается, что после неудавшейся попытки сбить молодых людей на авто, мужчина вышел из машины с пистолетом. Известно, что полиция Башкирии устанавливает личность водителя.