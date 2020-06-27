В Уфе мошенники украли у пенсионерки сбережения в размере 1,5 млн рублей
Сегодня, 16:40ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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74-летняя женщина сама перевела свои деньги мошенникам через банкомат, сообщается на сайте МВД по Башкирии.
Пожилая 74-летняя пенсионерка из Уфы попала на уловку мошенников и «подарила» им полтора млн рублей. Мошенники разыграли распространенную схему: пенсионерке позвонил с московского номера человек, представившийся сотрудником банка. После того, как расспросил о ее вкладе, он предложил защитить средства. Для этого пенсионерку убедили подойти к банкомату и перевести средства из своего счета на 4 разных расчетных счета других финансовых учреждений.
Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала историю предпринимателей, помогающих бороться коронавирусом. Они также стали жертвами мошенников.
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