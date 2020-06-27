В Уфе мошенники украли у пенсионерки сбережения в размере 1,5 млн рублей

Пожилая 74-летняя пенсионерка из Уфы попала на уловку мошенников и «подарила» им полтора млн рублей. Мошенники разыграли распространенную схему: пенсионерке позвонил с московского номера человек, представившийся сотрудником банка. После того, как расспросил о ее вкладе, он предложил защитить средства. Для этого пенсионерку убедили подойти к банкомату и перевести средства из своего счета на 4 разных расчетных счета других финансовых учреждений.