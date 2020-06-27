В Башкирии 16-летний парень серьезно пострадал в ДТП
Сегодня, 17:34ПроисшествияМинзаля АскароваФото: УГИБДД МВД по РБ
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По данным регионального ГИБДД, ДТП произошло с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
В половине 11 утра в Зилаирском районе накануне произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают автоинспекторы, авария произошла на 209 км автодороги Ира-Магнитогорск.
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Фото: УГИБДД МВД по РБ
Как выяснилось, «Лада Гранта» и мотоцикл столкнулись, когда второе транспортное средство внезапно выехало из лесного массива. 63-летняя автоледи не успела вывернуть руль и произошла авария.
Мотоциклом управлял местный десятиклассник. 16-летний водитель получил открытый перелом – он экстренно госпитализирован в местную поликлинику. При подростке не обнаружили прав на управление транспортным средством.
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