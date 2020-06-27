В Башкирии 16-летний парень серьезно пострадал в ДТП

В половине 11 утра в Зилаирском районе накануне произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают автоинспекторы, авария произошла на 209 км автодороги Ира-Магнитогорск.

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Как выяснилось, «Лада Гранта» и мотоцикл столкнулись, когда второе транспортное средство внезапно выехало из лесного массива. 63-летняя автоледи не успела вывернуть руль и произошла авария.