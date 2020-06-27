Налоговик из Москвы и его брат вымогали взятку 2 млн рублей у башкирского бизнесмена
Сегодня, 15:29ПроисшествияМинзаля АскароваФото: МВД по РБ
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Недобросовестный инспектор ФНС и его брат задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Уроженец Башкирии, работающий инспектором ФНС в Москве выявил нарушения законодательства торговым предприятием из Башкирии. Тогда ему пришла идея «помочь» предпринимателю за 1,7 млн рублей. Свою «помощь» он предложил с помощью брата, который проживал в Альшеевском районе. Через него он предложил свою услугу – справится с грозящей предприятию мерой налогового контроля.
Однако братьям не удалось осуществить задуманное, их задержали – одного в республике, другого – в Москве, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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