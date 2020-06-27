Налоговик из Москвы и его брат вымогали взятку 2 млн рублей у башкирского бизнесмена

Уроженец Башкирии, работающий инспектором ФНС в Москве выявил нарушения законодательства торговым предприятием из Башкирии. Тогда ему пришла идея «помочь» предпринимателю за 1,7 млн рублей. Свою «помощь» он предложил с помощью брата, который проживал в Альшеевском районе. Через него он предложил свою услугу – справится с грозящей предприятию мерой налогового контроля.