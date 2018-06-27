В Уфе закрыли аттракцион, на котором люди повисли вниз головой
Сегодня, 16:11ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Началась прокурорская проверка.
Аттракцион «Корсар» в парке Якутова закрыли после того, как из-за поломки люди оказались подвешенными вниз головой. Сейчас проводится прокурорская проверка. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, тщательно ли соблюдались требования законодательства при эксплуатации аттракциона.
Напомним, на днях в парке Якутова на ходу остановился аттракцион «Корсар» и несколько горожан повисли на нем вниз головой на внушительной высоте. Люди висели до тех пор, пока их не опустили вниз, при этом техники аттракциона приложили массу усилий для вызволения людей с высоты.
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