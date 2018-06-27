В Уфе врачи 21-й больницы предстали перед судом за смерть пациента

Два оперирующих хирурга и заведующий отделением больницы №21 обвиняют в гибели 65-летнего пациента, который поступил с язвой желудка, сообщают «Вести-Башкортостан».

Никто из врачей не признал свою вину. Родственники погибшего не готовы простить врачей.