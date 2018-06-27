В Уфе врачи 21-й больницы предстали перед судом за смерть пациента
Сегодня, 09:40ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Решение по делу примут в ближайшее время.
Два оперирующих хирурга и заведующий отделением больницы №21 обвиняют в гибели 65-летнего пациента, который поступил с язвой желудка, сообщают «Вести-Башкортостан».
Никто из врачей не признал свою вину. Родственники погибшего не готовы простить врачей.
В ближайшее время примут решение по делу.
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