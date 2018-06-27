В Уфе 73-летний мужчина решил спуститься с третьего этажа по проводам
Сегодня, 09:54ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сын оставил мужчину взаперти.
26 июня около 20:00 73-летний мужчина оказался на козырьке подъезда жилого дома №25 на улице С. Перовской и звал на помощь, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Очевидцы вызвали спасателей. Оказалось, что мужчина 1945 года рождения спустился с третьего этажа на козырек по проводам. Как сообщил пенсионер, недавно у него скончалась жена, он это тяжело переживал, и сын закрыл его дома. Серьезных повреждений мужчина не получил. Его аккуратно транспортировали по лестнице на землю.
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