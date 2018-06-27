В Башкирии ликвидируют незаконный скотомогильник

Сооружение располагалось на территории зоны санитарной охраны источников водоснабжения Уфы. Расстояние от него до деревни составляло около 500 метров, что меньше допустимого минимума. При этом оборудование не эксплуатируемого с 2013 года скотомогильника не соответствовало ветеринарно-санитарным правилам.