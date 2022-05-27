Прокуратура Башкирии проверяет «Торос» после сообщения о насилии над юным хоккеистом

Ранее о надругательстве над 10-летним хоккеистом сообщила юрист, учредитель компании «Гордон и Сыновья» и «Федерации правовой защиты спорта» Екатерина Гордон. По ее данным, инцидент произошел в начале апреля во время спортивного турнира. Дети в то время жили в гостинице в Туймазах. В спортклубе отказались комментировать ситуацию. В то же время мать одного из мальчиков, которого называют «зачинщиком» заявила, что дети ни в чем не виноваты.