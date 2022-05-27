Прокуратура Башкирии проверяет «Торос» после сообщения о насилии над юным хоккеистом

Прокуратура Башкирии проверяет «Торос» после сообщения о насилии над юным хоккеистом
Прокуратура Башкирии проверяет «Торос» после сообщения о насилии над юным хоккеистом
27 мая, 19:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Надзорное ведомство выяснит, есть ли нарушения со стороны тренерского состава спортшколы.

Ранее о надругательстве над 10-летним хоккеистом сообщила юрист, учредитель компании «Гордон и Сыновья» и «Федерации правовой защиты спорта» Екатерина Гордон. По ее данным, инцидент произошел в начале апреля во время спортивного турнира. Дети в то время жили в гостинице в Туймазах. В спортклубе отказались комментировать ситуацию. В то же время мать одного из мальчиков, которого называют «зачинщиком» заявила, что дети ни в чем не виноваты.

Теперь информацию о жестоком обращении проверяет надзорное ведомство. Прокуратура намерена оценить, насколько хорошо тренеры спортшколы исполняли обязанности по воспитанию несовершеннолетних. При наличии нарушений будут приняты соответствующие меры.

По жалобам о насилии над ребенном проверку также ведут следственные органы. Прокуратура контролирует ее ход.

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