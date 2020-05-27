В Уфе заявили в полицию на парня, который занимался сексом с 14-летней девочкой

Заявление на 18-летнего жителя башкирской столицы написала мама несовершеннолетней, которую, по словам женщины, совратили. По информации «КП-Уфа», совращение произошло во время посиделок на квартире.

Женщина обратилась в полицию 25 мая. Она рассказала сотрудникам полиции, что подозреваемый вступил в половую связь с ее 14-летней дочерью у себя дома. Молодого человека она знала и ранее.