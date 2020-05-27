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В Уфе заявили в полицию на парня, который занимался сексом с 14-летней девочкой
27 мая, 14:13ПроисшествияАлия Фатхиева
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Историей о совращении несовершеннолетней в Уфе сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Заявление на 18-летнего жителя башкирской столицы написала мама несовершеннолетней, которую, по словам женщины, совратили. По информации «КП-Уфа», совращение произошло во время посиделок на квартире.
Женщина обратилась в полицию 25 мая. Она рассказала сотрудникам полиции, что подозреваемый вступил в половую связь с ее 14-летней дочерью у себя дома. Молодого человека она знала и ранее.
Полиция сразу же выехала по месту его жительства, но дома застать его не удалось. В настоящий момент пока что неизвестно, удалось ли его задержать и предъявить обвинение.
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