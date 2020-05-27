В Уфе мужчина прямо на улице упал и начал биться в припадке

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что это произошло 26 мая около 21:00. В тот момент к сотрудникам, которые находились на Набережной, подбежали местные жители и попросили помочь мужчине, который лежал на земле и бился в конвульсиях.

Мужчина был, со слов очевидцев, на велосипеде, когда ему резко стало плохо и он упал. Росгвардейцы сразу же вызвали скорую помощь, а до приезда медиков положили его на бок, зафиксировали и разжали челюсть, чтобы освободить дыхательные пути.