В Уфе мужчина прямо на улице упал и начал биться в припадке
27 мая, 11:57ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, у которого начался приступ.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что это произошло 26 мая около 21:00. В тот момент к сотрудникам, которые находились на Набережной, подбежали местные жители и попросили помочь мужчине, который лежал на земле и бился в конвульсиях.
Мужчина был, со слов очевидцев, на велосипеде, когда ему резко стало плохо и он упал. Росгвардейцы сразу же вызвали скорую помощь, а до приезда медиков положили его на бок, зафиксировали и разжали челюсть, чтобы освободить дыхательные пути.
Сотрудники вневедомственной охраны передали 40-летнего уфимца прибывшим медикам. О его состоянии на текущий момент ничего неизвестно.
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