В Санкт-Петербурге умерла беременная пациентка с COVID-19

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В Санкт-Петербурге умерла беременная женщина с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Как сообщает RT, ребенка спасти не удалось. Причину смерти женщины сейчас выясняет специальная комиссия.
Отмечается, что всего в городе выявлено 14,5 тысяч зараженных коронавирусом.
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