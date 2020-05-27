В Петербурге мошенники похитили порядка 20 миллионов рублей

Как сообщает газета “Известия”, двоих из пяти мошенников арестовали. Троих отпустили под подписку о невыезде. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Для хищения средств мошенники рассылали сообщения с текстом “Ваша карта заблокирована...Свяжитесь по телефону”. Жертвы перезванивали, сообщали им данные своих карт, а после злоумышленники выводили с них средства.

Мошенники создали специальную программу рассылки и приобрели порядка пяти тысяч симкарт. Для того, чтобы создать видимость работы колл-центра, ими была арендована квартира в Петербурге.