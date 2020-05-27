В Петербурге мошенники похитили порядка 20 миллионов рублей
27 мая, 15:18ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Петербурге задержана группа из нескольких человек, которую подозревают в мошенничестве. Всего злоумышленники похитили деньги с карт 200 человек, сумма ущерба составила порядка 20 миллионов рублей.
Как сообщает газета “Известия”, двоих из пяти мошенников арестовали. Троих отпустили под подписку о невыезде. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.
Для хищения средств мошенники рассылали сообщения с текстом “Ваша карта заблокирована...Свяжитесь по телефону”. Жертвы перезванивали, сообщали им данные своих карт, а после злоумышленники выводили с них средства.
Мошенники создали специальную программу рассылки и приобрели порядка пяти тысяч симкарт. Для того, чтобы создать видимость работы колл-центра, ими была арендована квартира в Петербурге.
В ходе обысков правоохранители изъяли полторы тысячи симкарт, несколько мобильных телефонов, GSM-модемы, компьютеры и пр.
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