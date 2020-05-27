В Башкирии нашли тело пропавшего месяц назад Андрея Сиунова
27 мая, 11:22ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: "Поиск детей - Уфа"
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина исчез 17 апреля в Нуримановском районе, искать его начали волонтеры 10-го мая.
Андрея Сиунова обнаружили погибшим, информация об этом поступила вчера, 26 мая, вечером. 39-летний мужчина пропал еще 17-го апреля. В тот день он вышел ближе к вечеру из дачного дома и не вернулся.
Волонтером подключили к поискам позже, 10-го мая в социальных сетях появились ориентировки. Мужчину искали волонтеры, полиция и неравнодушные.
Вчера стало известно, что пропавший погиб. Пока что причины смерти не разглашаются. Подробности поиска также неизвестны. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей