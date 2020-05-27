Под Уфой мужчина сбил 9-летнего мальчика
27 мая, 12:48ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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ДТП произошло на Демском районе вчера, 26 мая. Подробности сообщили в республиканском ГИБДД.
По информации ведомства, около полудня 64-летний мужчина за рулем BYD F3 ехал по Демскому шоссе в сторону трассы Уфа-Оренбург, когда сбил 9-летнего пешехода.
Мальчик в тот момент переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил различные травмы, но был отпущен после медицинской помощи.
Водитель сообщил, что мальчик выбежал на проезжую часть неожиданно, поэтому он не успел отреагировать. Известно, что с пострадавшим также была его бабушка.
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