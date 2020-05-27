Под Уфой мужчина сбил 9-летнего мальчика

По информации ведомства, около полудня 64-летний мужчина за рулем BYD F3 ехал по Демскому шоссе в сторону трассы Уфа-Оренбург, когда сбил 9-летнего пешехода.

Мальчик в тот момент переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил различные травмы, но был отпущен после медицинской помощи.