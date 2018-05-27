В Башкирии ветер повалил несколько деревьев и столбов

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В Стерлитамаке прошел сильный ветер, который повалил деревья и столбы.
Сюжеты: Фотофакт
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Об этом сообщают в соцсетях местные жители. Шквалистый ветер усилился субботней ночью. Из-за поваленных деревьев и столбов пострадали автомобили жителей.
О человеческих жертвах пока ничего не известно.
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