В Башкирии за сутки под колесами автомобилей погибло три человека

В Башкирии за сутки под колесами автомобилей погибло три человека

Одиннадцать человек получили травмы.

На дорогах Башкирии 26 мая погибло три человека. Как сообщили в ГИБДД по РБ, смертельные ДТП произошли в Ишимбайском, Кушнаренковском и Кармаскалинском районах.

Так, на 4 км автодороги Ишеево –Девичья гора (Ишимбайский район) 53-летний водитель автомобиля УАЗ-31514 не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии 65-летний пассажир скончался на месте ДТП.

Ночью в Кушнаренковском районе на 1311 км автодороги Москва-Уфа 28-летний уфимец, управляя автомобилем "Тойота Королла", наехал на 53-летнего местного жителя. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель объяснил, что мужчина внезапно выбежал на проезжую часть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Кармаскалинском районе Кармаскалинском районе на 28 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 54-летний житель Уфимского района за рулём "Xундай IX 35" совершил наезд на 51-летнюю уфимку, которая, предположительно, находилась в сидящем положении в середине проезжей части. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась еще до приезда медиков.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 ДТП, 11 человек получили травмы.

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