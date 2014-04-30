Найденная в уфимском дворе граната оказалась учебной

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Опасный предмет проверили сотрудники ОМОНА.
Сегодня в уфимском дворе на улице Достоевского была обнаружена граната. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на место происшествия сразу же выехала инженерно-техническая группа ОМОНа.
Источник: Росгвардия по РБ
- После обследования саперами установлено, что обнаруженный предмет является учебной гранатой. Она передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - отмечается в сообщении Росгвардии.
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