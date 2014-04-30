Найденная в уфимском дворе граната оказалась учебной

Опасный предмет проверили сотрудники ОМОНА.

Сегодня в уфимском дворе на улице Достоевского была обнаружена граната. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на место происшествия сразу же выехала инженерно-техническая группа ОМОНа.