В Башкирии в сгоревшем доме нашли тела матери и сына
27 апреля, 13:29ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Страшный пожар произошел в многоквартирном кирпичном доме.
Пожар произошел, по данным МЧС по Башкирии, на улице Деева в селе Знаменка Белеьеевского района. Сообщение о начале возгорания поступило 27 апреля в 00:37.
Пожарные МЧС тушили возгорание в течение нескольких часов. Огонь удалось локализовать в 2:50, открытое горение ликвидировано в 3:10.
Погибших обнаружили во время тушения огня, по предварительным данным, погибшие мужчина и женщина – это мать и сын. Причины пожара пока что только устанавливаются.
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