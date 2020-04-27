В Башкирии в сгоревшем доме нашли тела матери и сына

Пожар произошел, по данным МЧС по Башкирии, на улице Деева в селе Знаменка Белеьеевского района. Сообщение о начале возгорания поступило 27 апреля в 00:37.

Пожарные МЧС тушили возгорание в течение нескольких часов. Огонь удалось локализовать в 2:50, открытое горение ликвидировано в 3:10.