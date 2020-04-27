В Башкирии нашли тело голой, связанной женщины
27 апреля, 11:58ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Убитую зверским образом женщину обнаружили во дворе собственного дома в Сибае.
Предварительно известно, что погибшей 57 лет. На пострадавшей не было одежды, ее ноги были связаны, а на руках обнаружили раны от ножа. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что при осмотре участка также нашли тело 52-летнего сожителя убитого. Мужчину обнаружили в сарае. По предварительным данным, причина его смерти – самоубийство.
Пока что в причине произошедшего разбираются стражи правопорядка.
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