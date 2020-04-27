В Башкирии 17-летняя девушка серьезно пострадала при попытке сделать селфи

17-летняя девушка упала с дерева на улице Первомайском. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

По опубликованным данным, инцидент был зафиксирован около 18:00. Предварительно известно, что девушка упала с высоты 5 метров во время попытки сделать селфи. На место происшествия приехала скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую.