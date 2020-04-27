В Башкирии 17-летняя девушка серьезно пострадала при попытке сделать селфи
27 апреля, 12:46ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О несчастном случае сообщили в управлении по гражданской защите в Уфе.
17-летняя девушка упала с дерева на улице Первомайском. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.
По опубликованным данным, инцидент был зафиксирован около 18:00. Предварительно известно, что девушка упала с высоты 5 метров во время попытки сделать селфи. На место происшествия приехала скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую.
В управлении напомнили местным жителям, что попытка запечатлеть себя в необычном месте часто является причиной несчастных случаев.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей