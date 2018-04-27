В Башкирии собирают голоса в защиту директора школы, где была резня

Данную петицию два дня назад разместила женщина, представившаяся Еленой Захаровой, которая, судя по содержанию петиции, хорошо знакома с ситуацией.

В петиции озвучены детали происшествия, которые раньше не были известны СМИ.

- Мы бы хотели заострить внимание на поведение родителей этого мальчика. «Любящая мама» после инцидента прибежала в школу, посмотрела на своего окровавленного сына и сказала «Ты сам сделал этот выбор», убежала домой. Этот факт засвидетельствовали преподаватели учебного заведения, - говорится в петиции.

Сообщается также, что директор школы 24 часа провела на работе в день ЧП, чтобы на следующий день, школа работала в штатном режиме.

- Однако на завтра, после происшествия, для руководителя школы начался настоящий ад, - говорится в обращении. - Во-первых, грязь, которая лилась в СМИ, где на основе каких-то слухов и рассказов выясняется, что подросток был угнетенным, забитым мальчиком, которого все гнобили и унижали, а руководство якобы знало все это, но ничего не делало. Затем и следственные органы, которые начали предлагать признать вину, либо грозили закрытием на 48 часов. На сегодняшний день директору предъявили обвинение в халатности, взяли подписку о не выезде и намереваются временно отстранить от работы.

Вокруг петиции уже разгорелась горячая дискуссия.

- Директор физически не может проконтролировать страницы всех учеников в социальных сетях. Проблема должна решать в семье и в классе, - таково общее настроение комментариев.

Сама директор Наталья Ринатовна Муратова отказалась комментировать ситуацию по телефону.

Напомним, ЧП произошло 18 апреля. Девятиклассник пришел в школу, ранил канцелярским ножом учительницу и двух учеников. А затем поджег класс и попытался покончить с собой.

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