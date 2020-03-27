Властям Башкирии удалось установить личность подростков, которые избили детей в ТЦ

Глава республики сообщил, что дети, которые устроили драку в торговом центре, не принадлежат к движению АУЕ, как предполагалось ранее.

Радий Хабиров рассказал, что избивших несколько детей молодых людей удалось задержать на днях. Он отметил, что это обычные хулиганы и сказал, что в Башкирии это движение не развито, но появится может.

Напомним, впервые руководитель региона заговорил об этом случае на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии. Глава был очень возмущен случившимся и пообещал найти и наказать виновных.