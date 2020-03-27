Властям Башкирии удалось установить личность подростков, которые избили детей в ТЦ
27 марта, 10:47ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об итогах этой истории рассказал Радий Хабиров на встрече с представителями СМИ.
Глава республики сообщил, что дети, которые устроили драку в торговом центре, не принадлежат к движению АУЕ, как предполагалось ранее.
Радий Хабиров рассказал, что избивших несколько детей молодых людей удалось задержать на днях. Он отметил, что это обычные хулиганы и сказал, что в Башкирии это движение не развито, но появится может.
Напомним, впервые руководитель региона заговорил об этом случае на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии. Глава был очень возмущен случившимся и пообещал найти и наказать виновных.
Тогда он приказывал чиновникам ехать в тот торговый центр прямо сразу после оперативки, чтобы «вытряхнуть оттуда этих негодяев».
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