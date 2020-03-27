В Башкирии поймали преступника, после нападения которого чудом выжил местный житель

В ведомстве сообщили, что расследование началось 14 декабря 2019 года, когда из Зинино в больницу Уфы поступил 40-летний мужчина с ножевыми ранениями в области сердца. Пострадавшего удалось спасти, но он не помнил, кто на него напал, как он добрался до больницы и где его автомобиль.

Позже следователи машину обнаружили и по следам, которые были оставлены внутри, установили, что подозреваемым является 29-летний ранее судимый житель Башкирии. Когда мужчину задержали спустя некоторое время, тот рассказал, что познакомился с пострадавшим в день преступления. Мужчины решили вместе выпить дома у подозреваемого, потом между ними разгорелся конфликт, который и привел к нападению.

Подозреваемый подумал, что мужчина скончался и вывез его в после, где и оставил, но тот неожиданно пришел в себя и смог добраться до ближайшего поселка. Оттуда его уже отправили в больницу.