В Башкирии были сбиты два пешехода 30 и 32 лет
27 марта, 08:41ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Сбитые пешеходы скончались сразу же на месте происшествия.
В республиканском ГИБДД сообщили о двух случаях наезда на пешеходов. Обе аварии привели к смертельному исходу.
По данным ведомства, одна из них произошла в Уфимском районе на 1321 километре автодороги Москва-Уфа. Сообщается, что 40-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan AD сбил 30-летнего уфимца. Пострадавший скончался на месте происшествия, госпитализировали и самого водителя.
Еще один случай произошел на 1545 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. В этом случае 57-летний житель Челябинской области за рулем грузовика Volvo наехал на 32-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по краю дороги. Пешеход также скончался на месте происшествия.
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