В Башкирии были сбиты два пешехода 30 и 32 лет

В республиканском ГИБДД сообщили о двух случаях наезда на пешеходов. Обе аварии привели к смертельному исходу.

По данным ведомства, одна из них произошла в Уфимском районе на 1321 километре автодороги Москва-Уфа. Сообщается, что 40-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan AD сбил 30-летнего уфимца. Пострадавший скончался на месте происшествия, госпитализировали и самого водителя.