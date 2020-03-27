Безработный житель Москвы лишился 24 миллионов рублей при попытке купить маски
27 марта, 18:17ПроисшествияФото: pixabay.com
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Москвич Евгений Вольфман обратился в полицию с заявлением о похищении 23,7 миллионов рублей. Деньги, направленные на приобретение медицинских масок, пропали у него из банковской ячейки.
Об этом стало известно 27 марта, сообщает газета «Известия».
Согласно словам потерпевшего, днем ранее он заключил договор на покупку индивидуальных медицинских масок. Средства, которыми он планировал расплатиться, лежали в банковской ячейке.
Передача товара и оплата по договору должны были состояться 27 марта. Однако деньги были похищены.
По заявлению москвичка уже возбуждено уголовное дело.
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