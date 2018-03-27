Владимир Путин объявил общенациональный траур из-за трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России из-за трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре по официальным данным погибли 64 человека. Траур объявлен 28 марта, сообщают Ведомости. Отметим, что в Кемеровской области со вчерашнего дня объявлен трехдневный траур. В некоторых регионах, таких как Брянская область, Ингушетия, Екатеринбург, Бурятия, Приморский край - уже вчера приняли решение о трауре.

Напомним, сегодня, 27 марта, Владимир Путин поручил главу Следкома РФ Александра Бастрыкина дать точную правовую оценку всем виновным в трагедии. Среди причин он назвал халатность и разгильдяйство. Сам Бастрыкин заявил, что главные причины случившегося пожара — неисправная проводка и применение открытого огня.