В Уфе пострадавшая отсудила компенсацию у пьяного водителя "Башавтотранса"

В июле 2017 года водитель маршрута №74 автобуса «Башавтотранс» создал аварийную ситуацию, из-за чего пассажирка ударилась о поручень и получила перелом грудины.

Водитель в момент ДТП был пьян. Травмы пассажирки оценили как причинение вреда средней тяжести. С владельца транспортного средства взыскали 100 тысяч рублей. Водителя автобуса уволили, лишили права управления транспортом на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.