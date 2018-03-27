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В Уфе пострадавшая отсудила компенсацию у пьяного водителя "Башавтотранса"
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В Уфе пострадавшая отсудила компенсацию у пьяного водителя "Башавтотранса"

Сегодня, 09:58ПроисшествияЗлата Зукович
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