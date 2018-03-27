В Уфе пострадавшая отсудила компенсацию у пьяного водителя "Башавтотранса"
Сегодня, 09:58ПроисшествияЗлата Зукович
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Из-за водителя автобуса женщина получила перелом грудины.
Калининский районный суд Уфы взыскал денежную компенсацию морального вреда пассажирке, пострадавшей в ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
В июле 2017 года водитель маршрута №74 автобуса «Башавтотранс» создал аварийную ситуацию, из-за чего пассажирка ударилась о поручень и получила перелом грудины.
Водитель в момент ДТП был пьян. Травмы пассажирки оценили как причинение вреда средней тяжести. С владельца транспортного средства взыскали 100 тысяч рублей. Водителя автобуса уволили, лишили права управления транспортом на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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