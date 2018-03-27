В Башкирии полицейский 2 года «сливал» информацию об умерших ритуальщикам

Сотрудниками следственных органов РФ по РБ возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении 33-летнего оперативного дежурного дежурной части Управления МВД России по г. Стерлитамаку. Его уже задержали, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, указанное оперативник с 2015 по 2017 годы сообщал представителю ритуального агентства «Память» сведения о смертях граждан в Стерлитамаке и о месте нахождения их тел. За каждое такое сообщение получал от директора от 1 до 2 тысяч рублей. Всего им получено свыше 250 тысяч рублей.

В отношении директора ритуального салона уже возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и общего знакомого злоумышленников, работавшего охранником в ЧОПе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), который перевел на банковские карты сотрудника полиции более 650 тысяч рублей.

Следственные мероприятия проводятся до сих пор. Следователи выясняют судьбу 400 тысяч рублей, перечисленных на банковские карты сотрудника полиции. Двум подозреваемым — полицейскому и директору фирмы избрана будут предъявлены обвинения, их поместили под стражу. Расследование уголовных дел поручено следственной группе из наиболее опытных следователей отдела, уточнили в пресс-службе следственного комитета.