В Башкирии мужчина наврал об избиении полицейскими

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За опрометчивый поступок мужчине предстоит выплатить штраф.
В ГКБ №21 обратился 39-летний мужчина, который сообщил о противоправных действиях полицейских против него, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Как оказалось, пьяного уфимца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. А уже находясь в больнице, тот от злости сообщил медицинским работникам, что полицейские его избили.
В Белебеевском городском суде признали распространение информации об избиении недействительным. Мужчине присудили штраф.
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