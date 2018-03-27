В Башкирии мужчина наврал об избиении полицейскими

В ГКБ №21 обратился 39-летний мужчина, который сообщил о противоправных действиях полицейских против него, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как оказалось, пьяного уфимца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. А уже находясь в больнице, тот от злости сообщил медицинским работникам, что полицейские его избили.