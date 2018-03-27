В Башкирии инвалид, воевавший в Чечне, не может получить законное жилье

36-летний участник боевых действий в Чечне с военными наградами проживал в Татышлинском районе и состоял в очереди на получении социального жилья, однако местные чиновники отказались принять его нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.