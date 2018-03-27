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В Башкирии инвалид, воевавший в Чечне, не может получить законное жилье
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В Башкирии инвалид, воевавший в Чечне, не может получить законное жилье

Сегодня, 15:43Происшествия
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