В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

Вчера, 19:00ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В школьном автобусе ехало 10 восьмиклассников, которые возвращались с местных спортивных соревнований.

Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники госавтоинспекции РБ задержали нетрезвого водителя школьного автобуса, перевозившего 10 несовершеннолетних. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Транспорт задержали 26 февраля в пятом часу дня на 8 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Мишкинском районе республики. Во время проверки документов полицейские почувствовали запах алкоголя и предложили 53-летнему водителю из Балтачевского района пройти освидетельствование. Прибор показал содержание алкоголя в количестве 1,24 мг/л. Выяснилось, что водитель школьного автобуса перевозил баскетбольную команду между Мишкино и Староболтачево после проведения районных соревнований.

Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре, где дождались другого водителя, который довез их до пункта назначения.

Нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права вождения на срок от 1,5 до 2 лет. За то, что предрейсовый медосмотр водитель не проходил и что его выпустили в таком состоянии в рейс, также привлечено к административной ответственности и контролирующее должностное лицо.

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