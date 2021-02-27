В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники госавтоинспекции РБ задержали нетрезвого водителя школьного автобуса, перевозившего 10 несовершеннолетних. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Транспорт задержали 26 февраля в пятом часу дня на 8 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Мишкинском районе республики. Во время проверки документов полицейские почувствовали запах алкоголя и предложили 53-летнему водителю из Балтачевского района пройти освидетельствование. Прибор показал содержание алкоголя в количестве 1,24 мг/л. Выяснилось, что водитель школьного автобуса перевозил баскетбольную команду между Мишкино и Староболтачево после проведения районных соревнований.
Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре, где дождались другого водителя, который довез их до пункта назначения.
Нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права вождения на срок от 1,5 до 2 лет. За то, что предрейсовый медосмотр водитель не проходил и что его выпустили в таком состоянии в рейс, также привлечено к административной ответственности и контролирующее должностное лицо.