В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего детей

Нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права вождения на срок от 1,5 до 2 лет. За то, что предрейсовый медосмотр водитель не проходил и что его выпустили в таком состоянии в рейс, также привлечено к административной ответственности и контролирующее должностное лицо.