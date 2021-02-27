В Башкирии участковый спас пенсионерку из пожара

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в Белебеевском районе республики произошел пожар — горел магазин, расположенный на первом этаже жилого дома по улице Ленина. В качестве возможной причины возгорания называется неисправность электропроводки.
На место происшествия выехал участковый — капитан полиции Константин Корольков. На месте происшествия ему сообщили, что в одной из квартир может находиться 86-летняя женщина. Из квартиры, где предположительно была пенсионерка, на звонок никто не откликнулся. Участковый решил вскрыть дверь — в одной из комнат он действительно обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес её на улицу и передал врачам.
В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
Поступок Константина Королькова оценили не только коллеги по отделу, но и члены Общественного совета отдела полиции Белебеевского отдела. В ближайшее время общественники наградят полицейского.