В Башкирии участковый спас пенсионерку из пожара

На место происшествия выехал участковый — капитан полиции Константин Корольков. На месте происшествия ему сообщили, что в одной из квартир может находиться 86-летняя женщина. Из квартиры, где предположительно была пенсионерка, на звонок никто не откликнулся. Участковый решил вскрыть дверь — в одной из комнат он действительно обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес её на улицу и передал врачам.