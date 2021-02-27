В Башкирии участковый спас пенсионерку из пожара

В Башкирии участковый спас пенсионерку из пожара

Сегодня, 12:03ПроисшествияАндрей КоролевФото: пресс-служба МВД по РБ
Пожар произошел в Белебеевском районе Башкирии.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в Белебеевском районе республики произошел пожар — горел магазин, расположенный на первом этаже жилого дома по улице Ленина. В качестве возможной причины возгорания называется неисправность электропроводки.

На место происшествия выехал участковый — капитан полиции Константин Корольков. На месте происшествия ему сообщили, что в одной из квартир может находиться 86-летняя женщина. Из квартиры, где предположительно была пенсионерка, на звонок никто не откликнулся. Участковый решил вскрыть дверь — в одной из комнат он действительно обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес её на улицу и передал врачам.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Поступок Константина Королькова оценили не только коллеги по отделу, но и члены Общественного совета отдела полиции Белебеевского отдела. В ближайшее время общественники наградят полицейского.

Материалы по теме:
пожар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы